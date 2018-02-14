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Песков: Украина готова взаимодействовать с РФ в выяснении причин катастрофы Ан-148

14 февраля 2018, 15:39  •  105 • Украина

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко выразил готовность взаимодействовать с Россией по расследованию катастрофы Ан-148 по лини завода-производителя.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Президент Украины выразил соболезнования главе государства в связи с авиакатастрофой, которая произошла накануне, - рассказал представитель Кремля. - Он говорил о готовности взаимодействовать по линии завода-производителя в выяснении причин авиакатастрофы".

Песков подтвердил информацию о состоявшемся в понедельник, 12 февраля, телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Петром Порошенко. По информации Кремля, беседа была инициирована украинской стороной.

"Кроме того упоминалась тема необходимости продолжения начатого до нового года процесса обмена удерживаемыми лицами, - добавил Песков. - Действительно, президенты более детально остановились на этой теме, также акцентировалась еще раз необходимость и безальтернативность выполнения минских договоренностей".

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