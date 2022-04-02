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Песков указал на возможность выхода из конфронтации в отношениях с ЕС

02 апреля 2022, 20:15  •  46 • Политика
Выход можно найти из любой ситуации и конфронтации. Так прокомментировал 2 апреля возможность налаживания отношений России и Евросоюза представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Выход всегда есть. Из любой конфронтации, из любой сложной ситуации всегда есть выход», — заявил Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Песков также спрогнозировал, когда наступит время переоценки отношений России и Евросоюза и выхода в состояние диалога.
«Когда чуть-чуть европейцы протрезвеют от американского бурбона, когда они всё-таки подумают, что мы сами должны заботиться о судьбах нашего континента — Европы, даже Евразии, тогда придет время переоценки наших отношений», — заключил он.
Ранее в этот же день стало известно, что Евросоюз работает над новыми санкциями. Еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони заявил, что санкции не будут касаться энергетического сектора и продумываются так, чтобы их было сложно обойти.
1 апреля директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец заявил, что Россия не забудет враждебного отношения Евросоюза. По его словам, для нормализации отношений Брюсселю надо отказаться от давления и диктата.
Он также подчеркнул, что Москва не оставит без ответа враждебные действия ЕС в свой адрес. По его словам, санкции ЕС негативно сказываются на жизни самих европейцев.
29 марта министр иностранных дел Китая Ван И назвал неприемлемыми санкции Запада в отношении России. Он подчеркнул, что максимально жесткие санкции могут навредить обеим сторонам и еще больше осложнить ситуацию.
В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.
21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
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