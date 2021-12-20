Песков указал на отсутствие в РФ преследуемых по политическим мотивам

В России нет граждан, которые бы преследовались по политическим мотивам. Так в понедельник, 20 декабря, ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов о возможном влиянии принятого на Украине закона, упрощающего получение гражданства преследуемых Москвой россиян, на предполагаемой встрече лидеров двух стран.

«Есть законодательство, и они преследуется по закону», — сказал представитель Кремля.

Как продолжил Песков, субстантивной подготовки встречи президентов РФ и Украины не ведется.

«Конкретных предложений от украинских коллег мы не получаем, вряд ли этот фактор можно учитывать», — заключил он.

18 декабря украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, которым упрощается предоставление гражданства Украины россиянам, якобы преследуемым в России по политическим убеждениям.

Для предоставления гражданства Украины некоторым категориям иностранцев будет достаточно подать заявление и декларацию об отказе от ранее имеющегося гражданства.

Верховная рада приняла документ 14 декабря. На следующий день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что документ — проявление худших практик апартеида. Она задалась вопросом, как международное сообщество допустило подобное явление в государстве, которое ассоциирует себя с западным сообществом.

На данный момент, согласно законодательству Украины, граждане страны не могут иметь паспорт другого государства.

В начале декабря Зеленский внес законопроект о множественном гражданстве для украинцев, проживающих за рубежом. Тогда же он уточнил, что предоставить гражданство всем этническим украинцам Киев не может, поскольку некоторые из них живут в «недружественных странах», в число которых входит Россия.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что данное решение приведет к разделению украинцев на первый и второй сорта.