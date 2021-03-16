Песков указал на ошибку Запада в отношениях с Россией

Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Пресс-секретарь президента заявил, что Москва ни для кого не представляет угрозу

В Кремле отреагировали на новую стратегию оборонной и внешней политики Великобритании, в которой Россию отнесли к угрозам государственного масштаба. В ответ на это Дмитрий Песков отметил, что подобный настрой Соединенного королевства вызывает у РФ лишь сожаление и озабоченность, поскольку, по мнению Москвы, никаким образом не связан с реальностью.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва считает себя чьим-либо противником и ни для кого не представляет угрозу. Напротив, Россия настроена на нормализацию отношений с западными странами и развитие взаимовыгодных отношений, сообщает РИА "Новости".

Напомним, что на этой неделе Великобритания должна опубликовать полный обзор вопросов, связанных с безопасностью, обороной и внешней политикой. Согласно информации, появившейся в авторитетных британских СМИ, Москва является главной угрозой Соединенного королевства, потому что позволяет себе "часто и агрессивно" вторгаться в воздушное пространство британцев. Лондон также заявил о готовности нашей страны "убивать диссидентов", находящихся на территории Великобритании.

Ранее Соединенное королевство признало, что из-за устаревшей военной техники Британия потерпит поражение в войне с Россией, если в ней будут задействованы танки.