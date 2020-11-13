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Песков указал на нечестную конкуренцию США с "Северным потоком – 2"

13 ноября 2020, 14:40  •  53 • Политика
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что энергоотрасль подчинена международным правилам торговли
Россия не является сторонником использования политических инструментов для "выламывания рук" своим экономическим конкурентам и требования от партнеров отказа от проектов, представляющих определенную выгоду. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг действий Соединенных Штатов в отношении "Северного потока – 2".
Госслужащий отметил, что рыночная конкуренция должна осуществляться без оказания давления политических факторов – в мире существуют принятые законы международной торговли, которые необходимо соблюдать и представителям энергетической отрасли.
"Это подчиняется определенным формулам. Нефть является биржевым товаром", – напомнил Песков в интервью RT.
Также пресс-секретарь президента России добавил, что РФ использует свои преимущества в конкуренции с другими странами, включая технологии и инфраструктуру, однако без использования политических рычагов и требований отказа от проектов, представляющих коммерческую выгоду.
Ранее Песков заявил, комментируя введение санкций против "Северного потока – 2" со стороны США, что американские правила конкуренции можно описать как "деструктивную линию", вредящую двусторонним отношениям, о чем писал RT.

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