Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
России навязывают ЧУЖИЕ ЗАКОНЫ! Скандальная речь Михеева! Такого не ожидал НИКТО...
Сценарии будущего. Каким будет мир в 2029-м году. А. Фурсов. В. Панов
Владимир Жириновский: Разместить российские базы в Иране и закрыть небо!
«Необъявленный визит»
Главная / Политика

Песков: убийство Сулеймани не является причиной предстоящего визита Меркель в Россию

08 января 2020, 19:24  •  47 • Политика

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Гибель командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани не стала причиной предстоящего визита в Россию канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Нет никакой связи", - заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, стало ли убийство Сулеймани причиной предстоящего приезда в Россию Меркель.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, канцлер ФРГ по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Россию с рабочим визитом 11 января. Планируется, что во время переговоров будут обсуждаться актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуация в Сирии, Ливии, эскалация напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января. Еще одной темой должна стать проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте реализации минского "комплекса мер" от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



47
Источник
Похожие новости
08 января 2020, 14:54
Чтобы санкции США не мешали: Во Франции заявили о "перезагрузке" экономических отношений с Россией
08 января 2020, 05:09
"На месте храма могли быть террористы": Путин посетил старейший православный храм Дамаска
08 января 2020, 01:54
"Можно заметить невооружённым взглядом": Путин поделился впечатлениями от визита в Дамаск
08 января 2020, 18:09
"Всё хорошо!" Трамп не беспокоится о ракетном ударе Ирана, а журналисты говорят о 80 погибших
08 января 2020, 11:39
В Австралии приговорили к смерти 10 тысяч верблюдов: Власти оправдываются лесными пожарами
08 января 2020, 11:39
Не смогли перевести? Письмо США о выводе войск из Ирака оказалось разным на двух языках
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 января 2020, 11:39
"Неонацисты на коленях - тренд 2020 года": Бандеровцев жёстко унизили в Кие...
08 января 2020, 01:54
"Пока не вздёрнут": Сатановский сравнил американцев с фашистами и сделал по...
08 января 2020, 05:09
Как повлияет на Россию убийство Сулеймани: Американские эксперты назвали возможные по...
08 января 2020, 11:39
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
08 января 2020, 05:09
Вслед за "паузой" НАТО возглавляемая США коалиция начала вывод войск из Ира...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 января 2020, 14:09
"Будет проста": Убитый США генерал Сулеймани оставил рукописное завещание
04 января 2020, 06:54
Кому навредил упавший пиар-истребитель?
02 января 2020, 06:09
Зачем продавали «Газпром»
03 января 2020, 01:39
Штраф и конфискация: Первая в мире страна ввела запрет на солнцезащитные кремы
08 января 2020, 11:39
"Неонацисты на коленях - тренд 2020 года": Бандеровцев жёстко унизили в Киеве за вопрос "Чей Крым?"
06 января 2020, 23:39
«Его успех — большая неожиданность»: как может измениться курс Хорватии после победы Милановича на выборах президента
03 января 2020, 08:09
«Северный поток 2»: санкции США и компромисс России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.