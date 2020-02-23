Песков: Турция пока не выполнила сочинские договоренности по Сирии

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. /ТАСС/. Анкара пока что не выполнила условия договоренностей по Сирии, которые были достигнуты более года назад в Сочи. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"В данном случае можно однозначно говорить о том, что пока не выполнены условия сочинских договоренностей, которые больше года тому назад были подписаны двумя президентами, и где говорилось о том, что именно Турция должна будет обеспечить разведение, размежевание, вывод тяжелых вооружений и так далее", - сказал он.

"Очень опасные образцы военной техники попадают им [террористам в Идлибе] в руки. И все это, к сожалению, не способствует нормализации обстановки", - отметил Песков.

В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В среду президент Турции сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной операции в Идлибе является "лишь вопросом времени", все приготовления для ее проведения уже завершены.

Согласно российско-турецкому меморандуму, подписанному в Сочи 17 сентября 2018 года по итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, демилитаризованную зону шириной 15-20 км в Идлибе планировалось создать к 15 октября 2018 года. Однако тогда Анкара попросила дать ей дополнительное время и отложить начало совместного патрулирования в Идлибе в связи с невозможностью гарантировать безопасность со своей стороны.