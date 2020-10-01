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Песков тонко поддел американских политиков за "щенка Путина"

01 октября 2020, 05:05  •  37 • В мире
В Кремле оценили политические дебаты в США. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков тонко поддел за "щенка Путина". Он заявил, что в Кремле "фиксируют новые проявления политической электоральной культуры" в США.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков иронично прокомментировал президентские дебаты в США между Дональдом Трампом и его оппонентом Джо Байденом. Во время диалога политики перешли на прямые оскорбления, прозвучала даже формулировка про "щенка Путина".
В Кремле отказались комментировать эти заявления. Песков уточнил, что их неизбежно воспримут как попытку России вмешаться.
"Как и все в мире, мы наблюдаем за ходом избирательной кампании в США. Мы не можем оставаться к ней индифферентными, потому что всё-таки это одна из крупнейших мировых экономик. Конечно, фиксируем новые проявления политической электоральной культуры в США", - иронично отметил Песков.
При этом официальный представитель Кремля воздержался от прямых оценок. "Российская Федерация никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела США", - отметил пресс-секретарь президента.
Напомним, что первые дебаты двух кандидатов в президенты США - действующего главы государства, республиканца Дональда Трампа, и демократа Джо Байдена - оказались довольно скандальными и изобиловали оскорбительными выпадами соперников в адрес друг друга. Джо Байден перешёл на откровенные оскорбления. Поначалу назвал Трампа "клоуном", а после и "щенком Путина".
Также он позволил себе выражения: "Да заткнись уже, парень", "Все знают, что он лжец", "Продолжай тявкать, парень!" и т. п.
Действующий президент США Дональд Трамп отвечал ему в том же духе: он заявил, что в Байдене "нет ничего умного".

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