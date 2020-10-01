Песков тонко поддел американских политиков за "щенка Путина"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков иронично прокомментировал президентские дебаты в США между Дональдом Трампом и его оппонентом Джо Байденом. Во время диалога политики перешли на прямые оскорбления, прозвучала даже формулировка про "щенка Путина".

В Кремле отказались комментировать эти заявления. Песков уточнил, что их неизбежно воспримут как попытку России вмешаться.

"Как и все в мире, мы наблюдаем за ходом избирательной кампании в США. Мы не можем оставаться к ней индифферентными, потому что всё-таки это одна из крупнейших мировых экономик. Конечно, фиксируем новые проявления политической электоральной культуры в США", - иронично отметил Песков.

При этом официальный представитель Кремля воздержался от прямых оценок. "Российская Федерация никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела США", - отметил пресс-секретарь президента.

Напомним, что первые дебаты двух кандидатов в президенты США - действующего главы государства, республиканца Дональда Трампа, и демократа Джо Байдена - оказались довольно скандальными и изобиловали оскорбительными выпадами соперников в адрес друг друга. Джо Байден перешёл на откровенные оскорбления. Поначалу назвал Трампа "клоуном", а после и "щенком Путина".

Также он позволил себе выражения: "Да заткнись уже, парень", "Все знают, что он лжец", "Продолжай тявкать, парень!" и т. п.

Действующий президент США Дональд Трамп отвечал ему в том же духе: он заявил, что в Байдене "нет ничего умного".