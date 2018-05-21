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Песков: теперь Лондон может назвать инвестиции из любой страны "грязными деньгами"

21 мая 2018, 16:09  •  55 • Политика

СОЧИ, 21 мая. /ТАСС/. Действия Лондона, подготовившего доклад о "грязных деньгах" из России, говорят о том, что теперь с аналогичной угрозой могут столкнуться и инвесторы других стран, вложивших средства в британскую экономику. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Инвесторы из любой страны могут столкнуться после таких действий Великобритании с ситуацией, когда их инвестиции назовут "грязными деньгами", - отметил он, комментируя подготовленный в Лондоне доклад "Московское золото: российская коррупция в Великобритании". Песков заявил, что не сомневается, что инвесторы из других стран обратят внимание на произошедшее.

Представитель Кремля напомнил, что в последние десятилетия российский бизнес рос, развивался и вел мирную экономическую экспансию в другие страны. "Однако в последние годы мы вместе с вами стали фиксировать проявления недружественной конкуренции, несправедливой и незаконной конкуренции в нарушение всех норм и правил Всемирной торговой организации, подобные проявления наносят ущерб интересам наших компаний", - констатировал Песков. Опубликованный Лондоном доклад он назвал "очередным шагом в русле недружественной и несправедливой конкуренции".

Песков добавил, что не располагает информацией о том, действительно ли Великобритания отказалась продлить инвестиционную визу для российского бизнесмена Романа Абрамовича.

Комитет Палаты общин по международным делам парламента Великобритании призвал власти Королевства ввести дополнительные санкции против "связанных с Кремлем лиц". Такой призыв содержится в докладе комитета под названием "Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании", опубликованном на сайте парламента в понедельник.

"Мы призываем правительство ввести больше санкций против связанных с Кремлем лиц, включая меры, предусмотренные законом о санкциях и противодействии отмыванию денег, а также принять меры против лиц, ответственных за грубое нарушение прав человека", - говорится в документе. При этом авторы доклада не привели конкретного списка таких лиц. 

"Мания русофобии"

В Кремле также уверены, что Великобритания сама спровоцировала "манию русофобии" инцидентом в Солсбери. 

"Мы с вами являемся свидетелями достаточно беспрецедентной русофобской мании Великобритании, которая находит самые разные проявления, в том числе и такие", - отметил Песков. "Причем вы видите, что эта русофобская волна спровоцирована не какими-то событиями в отношении Великобритании и ее граждан, а она спровоцирована провокацией, устроенной британской стороной - я имею в виду так называемое дело Скрипалей", - добавил представитель Кремля.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.

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