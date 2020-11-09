Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Указ Путина по Донбассу взбесил власти Украины
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво&quo...
Трамп не проиграл? Исход президентских выборов в США неожиданно "слил"...
"С большим перевесом!" В США огласили, кто победил на президентских вы...
Главная / Политика

Песков связал отставки министров с ротационным процессом

09 ноября 2020, 16:15  •  98 • Политика
Отставки ряда министров не связаны с неисполнением ими поручений президента России Владимира Путина, это ротационный процесс. Об этом заявил в понедельник, 9 ноября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, это ротация, это ротационный процесс», — сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что ход исполнения поручений президента тщательно контролируется. При этом сроки некоторых из них могут сдвигаться ввиду текущих проблем.
«Контролируется непосредственно в Белом доме и в контрольном управлении президента», — добавил Песков.
Ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры заместителя председателя правительства и министров.
Так, зампредседателя правительства предложено назначить главу Минэнерго Александра Новака. На его министерскую должность выдвинута кандидатура главы «РусГидро» Николая Шульгинова.
Помимо этого Мишустин предложил кандидатуры новых глав Минприроды, Минстроя, Минтранса, Минвостокразвития.
Отмечается, что их кандидатуры будут утверждены Госдумой на пленарном заседании во вторник, 10 ноября.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



98
Источник
Похожие новости
09 ноября 2020, 02:30
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво" - WarGonzo
09 ноября 2020, 06:10
"Трамп, однако, прав": Пушков указал на главную проблему Байдена
09 ноября 2020, 04:20
"Пиррова победа" Алиева и забытый Пашинян: Политолог назвал истинного победителя карабахской войны
09 ноября 2020, 00:40
"Такое не покажут на телеканалах США": Сторонники Байдена перешли все рамки приличия
09 ноября 2020, 09:50
"Михаил Сергеевич, молчите лучше": Гаспарян не сдержался после слов Горбачёва о Байдене
09 ноября 2020, 09:50
Украине порекомендовали отказаться от южных регионов в пользу России
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 ноября 2020, 02:30
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво" - ...
09 ноября 2020, 06:10
"Трамп, однако, прав": Пушков указал на главную проблему Байдена
09 ноября 2020, 04:20
"Пиррова победа" Алиева и забытый Пашинян: Политолог назвал истинного побед...
09 ноября 2020, 02:30
Криворожец Владимир Зеленский отреагировал на бойню в родном городе: "Уроды"...
09 ноября 2020, 00:40
В "одной из самых развитых демократий мира" могут провести "ужасающий ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 ноября 2020, 08:40
Катасонов назвал виновного в крахе рубля: "Без стеснения могу сказать…"
05 ноября 2020, 01:10
Украину ведут в суд по делу о крушении MH17
04 ноября 2020, 00:25
"Думайте, господа...": Никита Михалков показал ценник госпереворота на Украине. В долларах
08 ноября 2020, 17:20
"Турецкий султан" разбушевался? Раскрыты детали беседы Путина и Эрдогана. У Анкары своя версия
06 ноября 2020, 05:45
Китай закрывает границу с Россией. Не пустят даже с визой
08 ноября 2020, 01:45
"С большим перевесом!" В США огласили, кто победил на президентских выборах. Но есть нюанс
03 ноября 2020, 00:35
"Весь мир смеётся": В Германии офицер-трансгендер поехала на повышение... на единороге
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.