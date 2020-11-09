Песков связал отставки министров с ротационным процессом

Отставки ряда министров не связаны с неисполнением ими поручений президента России Владимира Путина, это ротационный процесс. Об этом заявил в понедельник, 9 ноября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, это ротация, это ротационный процесс», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что ход исполнения поручений президента тщательно контролируется. При этом сроки некоторых из них могут сдвигаться ввиду текущих проблем.

«Контролируется непосредственно в Белом доме и в контрольном управлении президента», — добавил Песков.

Ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры заместителя председателя правительства и министров.

Так, зампредседателя правительства предложено назначить главу Минэнерго Александра Новака. На его министерскую должность выдвинута кандидатура главы «РусГидро» Николая Шульгинова.

Помимо этого Мишустин предложил кандидатуры новых глав Минприроды, Минстроя, Минтранса, Минвостокразвития.

Отмечается, что их кандидатуры будут утверждены Госдумой на пленарном заседании во вторник, 10 ноября.