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Песков: стрельба в воинской части в Забайкалье должна быть тщательно расследована
29 октября 2019, 14:24 • 56 • Политика
МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Трагедию со стрельбой в воинской части в Забайкалье следует тщательно расследовать, но президент РФ Владимир Путин не будет реагировать на происшедшее, уверен пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, на основе "абсолютно частного случая" в Забайкалье невозможно делать выводы о реформе армии, "это совершенно неуместная постановка вопроса". Представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос журналистов, отреагирует ли президент на происшедшее: "Нет, президент не будет на это реагировать, это не вопрос президента".
"Это частный случай, это трагедия, которая произошла, безусловно, ее нужно расследовать", - подчеркнул Песков. Он указал, что "армия занимается ее [трагедией] расследованием". "До определения истинных причин делать заключение о результатах реформы армии, по меньшей мере, непрофессионально", - полагает пресс-секретарь главы государства.
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