Песков сравнил свою работу с работой сапера

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что его работа "чуть-чуть как у сапера: ошибаешься один раз".

"Ну что такое пресс-секретарь - это человек, который объясняет, в первую очередь, средствам массовой информации, то, что делает президент, почему он это делает, отвечает на те вопросы, которые могут возникать, если что-то непонятно. Потому что ведь когда что-то делают профессионалы, они погружены в ту или иную тему, и им кажется, что никаких вопросов быть не может, все предельно ясно. Но журналисты зачастую задают вопросы, которые заранее в голову не приходят, и это нужно разъяснять", - сказал он, отвечая на вопросы в проекте "Юнармии" "Я люблю Россию!", трансляция которого велась в социальной сети "ВКонтакте".

Песков рассказал, что "вместе с президентом нужно быть в курсе всего происходящего, вместе с президентом нужно пытаться разбираться в сути событий, потому что иначе ты не сможешь это разъяснять".