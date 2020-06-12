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Песков сравнил свою работу с работой сапера
12 июня 2020, 17:00 • 50 • Аналитика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что его работа "чуть-чуть как у сапера: ошибаешься один раз".
"Ну что такое пресс-секретарь - это человек, который объясняет, в первую очередь, средствам массовой информации, то, что делает президент, почему он это делает, отвечает на те вопросы, которые могут возникать, если что-то непонятно. Потому что ведь когда что-то делают профессионалы, они погружены в ту или иную тему, и им кажется, что никаких вопросов быть не может, все предельно ясно. Но журналисты зачастую задают вопросы, которые заранее в голову не приходят, и это нужно разъяснять", - сказал он, отвечая на вопросы в проекте "Юнармии" "Я люблю Россию!", трансляция которого велась в социальной сети "ВКонтакте".
Песков рассказал, что "вместе с президентом нужно быть в курсе всего происходящего, вместе с президентом нужно пытаться разбираться в сути событий, потому что иначе ты не сможешь это разъяснять".
"Ну и всегда нужно быть готовым к тому, чтобы отвечать на такие попытки тебя уколоть со стороны журналистов, задать нелегкие вопросы, с двойным дном. Это не всегда легко. Не всегда легко, и конечно, трудно иногда давать какие-то оценки, какие-то заявления, потому что если ты неправильно что-то сформулируешь, то это обязательно кем-то из недоброжелателей может быть использовано против тебя. Но это вторично. А главным образом - против президента. А этого допускать нельзя. Поэтому работа такая чуть-чуть как у сапера: ошибаешься один раз", - отметил Песков.
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