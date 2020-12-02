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Песков сообщил об отсутствии планов у Путина встретиться с Чубайсом
02 декабря 2020, 20:40 • 72 • Политика
Президент РФ Владимир Путин не планирует в ближайшее время проводить встречу с председателем правления «Роснано» Анатолием Чубайсом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, не планируется», — ответил он на соответствующий вопрос ТАСС.
Ранее 2 декабря стало известно, что «Роснано» предложили возглавить председателю коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Сергею Куликову. Новая должность Чубайса пока не озвучена.
Первым зампредом коллегии ВПК Куликов стал в 2018 году. С 2015-го он занимал пост индустриального директора радиоэлектронного кластера «Ростеха», до этого с 2008-го он был заместителем руководителя аппарата и помощником гендиректора «Ростехнологий» Сергея Чемезова.
АО «Роснано» — российская компания, созданная в 2011 году путем реорганизации государственной Российской корпорации нанотехнологий в целях содействия реализации государственной политике в сфере нанотехнологий.
В ноябре 2020 года правительство РФ в рамках оптимизации институтов развития передало «Роснано» под управление «ВЭБ.РФ».
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