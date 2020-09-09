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Песков сообщил об отмене прямой линии с Путиным в этом году

09 сентября 2020, 09:40  •  88 • Политика
В 2020 году прямая линия с Владимиром Путиным проводиться не будет, а ее элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию президента России, которая состоится в декабре 2020 года. Об сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, российский лидер проводит прямую линию «последние несколько месяцев» из-за сложившихся в этом году обстоятельств. «Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним», — указал представитель президента.
«Поэтому мы, безусловно, попробуем добавить какие-то элементы прямой линии, элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, в ежегодную пресс-конференцию Путина в декабре», — цитирует Пескова ТАСС.
В середине июня представитель Кремля сообщал, что Путин планирует провести в этом году прямую линию с россиянами в обычном формате, но ее сроки были сдвинуты из-за эпидемиологической ситуации.
17-я прямая линия Путина состоялась 20 июня 2019 года. За время трансляции президент России ответил на 81 вопрос. Обычно это мероприятие проходит в июне, в него входят прямые включения с мест и общение главы государства с членами правительства.

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