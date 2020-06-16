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Песков сообщил об обеспокоенности Кремля ситуацией на Корейском полуострове

16 июня 2020, 15:00  •  28 • Политика
В Кремле внимательно наблюдают за происходящими на Корейском полуострове событиями. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, ситуация вызывает обеспокоенность. «Мы призываем все стороны к сдержанности», — отметил представитель Кремля.
Говоря о возможных контактах на высшем уровне, он отметил, что таких планов в настоящее время нет.
Ранее во вторник стало известно, что КНДР полностью уничтожила совместное отделение связи между севером и югом в промышленной зоне Кэсон.
Конфликт двух республик разгорелся на минувшей неделе после того, как на территории КНДР появились антиправительственные листовки, которые доставляли с Юга при помощи воздушных шаров.
После этого северокорейские власти заявили, что «обрубают» все линии связи с Южной Кореей. По мнению Пхеньяна, «межкорейские отношения достигли конечной точки», а переговоры с Республикой Корея принесли разочарование.

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