Песков сообщил об обеспокоенности Кремля ситуацией на Корейском полуострове

В Кремле внимательно наблюдают за происходящими на Корейском полуострове событиями. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, ситуация вызывает обеспокоенность. «Мы призываем все стороны к сдержанности», — отметил представитель Кремля.

Говоря о возможных контактах на высшем уровне, он отметил, что таких планов в настоящее время нет.

Ранее во вторник стало известно, что КНДР полностью уничтожила совместное отделение связи между севером и югом в промышленной зоне Кэсон.

Конфликт двух республик разгорелся на минувшей неделе после того, как на территории КНДР появились антиправительственные листовки, которые доставляли с Юга при помощи воздушных шаров.

После этого северокорейские власти заявили, что «обрубают» все линии связи с Южной Кореей. По мнению Пхеньяна, «межкорейские отношения достигли конечной точки», а переговоры с Республикой Корея принесли разочарование.