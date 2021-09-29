Песков сообщил о выходе Путина из режима самоизоляции

Президент России Владимир Путин 29 сентября вышел из режима самоизоляции. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, перед этим произошел обмен информацией со стороны соответствующих служб. «Принимаются необходимые меры предосторожности», — сказал представитель Кремля.

Де-факто российский лидер уже не соблюдает самоизоляцию, добавил Песков, говоря о предстоящих переговорах Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые пройдут 29 сентября в Сочи.

Отвечая вопрос о том, привит ли турецкий лидер, Песков отметил, что не может говорить о президенте другого государства. Безопасность Путина обеспечивается должным образом, добавил он.

27 сентября Песков рассказал, что Путин чувствует себя нормально после ухода на самоизоляцию. В осенний сезон президент не простыл и чувствует себя нормально.

20 сентября представитель Кремля сообщал, что самочувствие российского лидера прекрасное. Он также отмечал, что изоляция не влияет на интенсивность работы президента.

14 сентября Путин сообщил об уходе на самоизоляцию. На совещании с членами правительства и руководством партии «Единая Россия» он рассказал, что в его ближайшем окружении несколько человек заразились коронавирусом, а с одним из них он общался целый день. По словам президента, титры антител у него достаточно высокие.

Президент РФ сделал прививку от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Первым компонентом российской вакцины от коронавируса Путин привился 23 марта, а 14 апреля он сообщил, что ему ввели второй компонент препарата