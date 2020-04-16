Песков сообщил о телефонном разговоре Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом 16 апреля сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Разговор состоялся», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, детали беседы журналистам сообщат в ближайшее время.

Ранее в четверг Путин отложил совещание по ситуации в строительной отрасли из-за международного телефонного разговора. Глава государства собрал в режиме видеоконференции участников совещания, но попросил их перенести начало работы на 16:30 мск.

В этот же день президент РФ проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности.