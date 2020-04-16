Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Теперь спасены": Олигархи тайно улетают в Россию из Европы, платя мил...
ВСУшник расстрелял проститутку, заразившую полтора десятка его «побратимов»
Врач назвал первый признак COVID-19: не кашель, не температура
В Совфеде присоединили Украину к РФ. В Киеве бомбануло
Главная / Политика

Песков сообщил о телефонном разговоре Путина и Си Цзиньпина

16 апреля 2020, 22:10  •  114 • Политика
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом 16 апреля сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Разговор состоялся», — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, детали беседы журналистам сообщат в ближайшее время.
Ранее в четверг Путин отложил совещание по ситуации в строительной отрасли из-за международного телефонного разговора. Глава государства собрал в режиме видеоконференции участников совещания, но попросил их перенести начало работы на 16:30 мск.
В этот же день президент РФ проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



114
Источник
Похожие новости
16 апреля 2020, 21:10
Особенно "удачно" вышло с Италией, Германией и Францией: Заявление НАТО вызвало взрывной хохот
16 апреля 2020, 19:10
Карантин - до 31 мая: Людей напугали указом президента. Лига безопасности интернета рассказывает, что не так
16 апреля 2020, 19:10
"Будут бить": проблема русских детей в США вскрыла очевидные бреши в политике - Евстафьев
16 апреля 2020, 19:10
Трамп пообещал России ИВЛ. В Кремле ответили, когда воспользуются "любезным предложением"
16 апреля 2020, 18:10
Американцы обнаружили новую "русскую угрозу". Теперь в космосе
16 апреля 2020, 18:10
Михаил Горбачёв решил поучить лидеров стран мира. И повторил тезисы Путина
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 апреля 2020, 22:35
США в панике: у России появилась ракета, сбивающая спутники в космосе
16 апреля 2020, 22:10
Киев в панике: коронавирус «выкосил» три роты ВСУ
16 апреля 2020, 22:10
В Чехии возмутились заведенным уголовным делом из-за памятника Коневу
16 апреля 2020, 22:10
Итальянский врач признал угрозу, над которой смеялся еще месяц назад (Голос Германии)
16 апреля 2020, 23:10
Трамп захотел отплатить России? В США коронавирус убил 30,8 тысячи человек, но "...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 апреля 2020, 15:35
COVID-19 приближает конец Украины
13 апреля 2020, 19:10
"Это не просто болезнь лёгких": Американский врач раскрыл ужасающую правду о коронавирусе
16 апреля 2020, 08:10
Врач назвал первый признак COVID-19: не кашель, не температура
10 апреля 2020, 03:35
"Вот так на самом деле": Витязева показала "бунтующих" против русских медиков итальянцев
13 апреля 2020, 09:10
"Нужны ли вы государству?": Отказавшемуся от страны Уткину резко ответил Шахназаров
15 апреля 2020, 07:10
Последние слова умершего от коронавируса заставили медика пойти против властей: "Совершенно отвратительно"
16 апреля 2020, 09:29
Почему я уехал из Канады. Мнение о Канаде глазами не прижившегося
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.