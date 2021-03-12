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Песков сообщил о росте числа кибератак на сайт Кремля

12 марта 2021, 16:40  •  88 • Политика
Количество кибератак на сайт Кремля за последнее время выросло. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, число кибератак растет постоянно. Песков отметил, что за последнее время была «пара DDoS-атак, причем таких, которые у нас сделать невозможно, у нас даже никто не способен на это», пишет ТАСС 12 марта.
При этом он не подтвердил информацию о том, что 10 марта в работе сайтов Кремля и ряда госорганов произошли сбои.
10 марта сообщалось, что сайты ряда государственных органов РФ стали недоступны. В частности, не открывались сайты правительства, Кремля, Следственного комитета, Роскомнадзора, Минэкономразвития, Совета безопасности, Минпромторга. Сбой наблюдался также на сайтах Госдумы и МВД. Также пользователи сообщали о сбое в работе провайдера «Ростелеком» в крупных городах России.

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