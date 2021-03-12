Песков сообщил о росте числа кибератак на сайт Кремля

Количество кибератак на сайт Кремля за последнее время выросло. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, число кибератак растет постоянно. Песков отметил, что за последнее время была «пара DDoS-атак, причем таких, которые у нас сделать невозможно, у нас даже никто не способен на это», пишет ТАСС 12 марта.

При этом он не подтвердил информацию о том, что 10 марта в работе сайтов Кремля и ряда госорганов произошли сбои.

10 марта сообщалось, что сайты ряда государственных органов РФ стали недоступны. В частности, не открывались сайты правительства, Кремля, Следственного комитета, Роскомнадзора, Минэкономразвития, Совета безопасности, Минпромторга. Сбой наблюдался также на сайтах Госдумы и МВД. Также пользователи сообщали о сбое в работе провайдера «Ростелеком» в крупных городах России.