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Песков сообщил о продолжении лечения от COVID-19

18 мая 2020, 13:55  •  23 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что пока продолжает лечение от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в понедельник, 18 мая.
Представитель Кремля пока не смог определить сроки своей выписки из больницы. Он также выразил благодарность медицинскому персоналу за заботу о его здоровье.
13 мая Песков заверил, что во время его госпитализации информационное обеспечение деятельности российского лидера Владимира Путина будет на должном уровне. Он заявил, что старается оставаться в курсе дел и выразил надежду на скорое возвращение к информационной активности по мере выздоровления. Представитель Кремля уточнил, что в последний раз виделся очно с главой государства более месяца назад.
Пресс-секретарь президента подтвердил, что по работе вступал в контакт со многими лицами, однако эпидемические правила безопасности были очень тщательно соблюдены.
Он добавил, что у него была диагностирована двусторонняя пневмония, из-за чего пришлось отказаться от лечения на дому и лечь в больницу.
Песков сообщил об обнаружении у него COVID-19 12 мая. Его жена, фигуристка Татьяна Навка, также сообщила, что ее госпитализировали с коронавирусом. По ее словам, они легли в больницу, чтобы не рисковать здоровьем остальных членов семьи.
За последние сутки в России выявлено 8926 новых случаев коронавируса. Таким образом, всего с начала пандемии зарегистрировано 290 678 случаев. Выздоровели 70 209 пациентов, а умерли 2722.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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