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Песков сообщил о продлении дистанционной работы Путина
05 апреля 2020, 19:35 • 16 • Политика
Режим дистанционной работы президента России Владимира Путина продлится еще минимум неделю. Об этом в воскресенье, 5 апреля, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Песков отметил, что случай с заболеванием главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко продемонстрировал, что лучше всего сократить физическое общение, что и сделал президент.
Несколько дней назад Путин провел заседание правительства в видеоформате. После этого президент заявил, что остался доволен тем, как прошло совещание, и заявил, что дистанционная работа — это «пример ответственного и законопослушного поведения».
На минувшей неделе правительство России обязало федеральные органы власти перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим работы.
В качестве еще одного примера перехода на удаленный режим работы Министерству юстиции поручено организовать дистанционную регистрацию браков и других событий в органах ЗАГС.
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.
По данным на 5 апреля, в России число зараженных коронавирусом достигло 5389. Большая половина инфицированных находится в Москве.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.
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