Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Почему именно Италия: Тайна "странных смертей" раскрыта
Трудовая лихорадка: какие профессии могут оказаться невостребованными после окон...
Россия согласилась на американские условия торговли нефтью
Курам на смех! Студия легла после наивной речи украинского гостя!
Главная / Политика

Песков сообщил о продлении дистанционной работы Путина

05 апреля 2020, 19:35  •  16 • Политика
Режим дистанционной работы президента России Владимира Путина продлится еще минимум неделю. Об этом в воскресенье, 5 апреля, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Песков отметил, что случай с заболеванием главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко продемонстрировал, что лучше всего сократить физическое общение, что и сделал президент.
Несколько дней назад Путин провел заседание правительства в видеоформате. После этого президент заявил, что остался доволен тем, как прошло совещание, и заявил, что дистанционная работа — это «пример ответственного и законопослушного поведения».
На минувшей неделе правительство России обязало федеральные органы власти перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим работы.
В качестве еще одного примера перехода на удаленный режим работы Министерству юстиции поручено организовать дистанционную регистрацию браков и других событий в органах ЗАГС.
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.
По данным на 5 апреля, в России число зараженных коронавирусом достигло 5389. Большая половина инфицированных находится в Москве.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



16
Источник
Похожие новости
05 апреля 2020, 12:35
Странное поведение Зеленского объяснили страхом и паникой
04 апреля 2020, 11:35
Интрига Трампа против плана Путина: Пронько о большой игре на рынке нефти
04 апреля 2020, 16:35
Минпромторг против Собянина: Жителям России одновременно разрешили и запретили посещать гипермаркеты
05 апреля 2020, 02:35
Коронавирус стал частью информационной войны: Эксперты признали нереальность отмены американских санкций
05 апреля 2020, 02:35
По одному или вшестером? Собянин по-новому объяснил правила поездок на авто в самоизоляции
04 апреля 2020, 22:35
Правительство утвердило порядок помощи находящимся за рубежом россиянам
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 апреля 2020, 08:30
Трудовая лихорадка: какие профессии могут оказаться невостребованными после окончания...
05 апреля 2020, 06:35
Вместе с COVID-19 на Украину надвигается эпидемия безнаказанных убийств
05 апреля 2020, 00:35
Плавучие инкубаторы смерти: США обрекают своих моряков, России приготовиться
05 апреля 2020, 09:35
США ограбили "уважаемого партнера": это может стоить тысячи жизней
05 апреля 2020, 11:35
Чистят от вируса ковры, а заодно взламывают НАТО: Русских вирусологов в ЕС "спал...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 марта 2020, 07:35
Россия неизбежно вернёт Украину: Галичане в это начинают верить
03 апреля 2020, 08:35
Почему именно Италия: Тайна "странных смертей" раскрыта
29 марта 2020, 20:35
"Ад уже здесь": Заражённые коронавирусом ньюйоркцы умирают каждые 17 минут - Daily Mail
30 марта 2020, 13:35
"Отблагодарили": После хамства ЕС китайская компания Huawei сворачивает помощь Европе
04 апреля 2020, 00:35
Коронавирус на Украине и в Белоруссии (Ростислав Ищенко)
01 апреля 2020, 07:35
Болезнь, которая убивала молниеносно, а потом просто исчезла
31 марта 2020, 10:26
Врач озвучил "печальный сценарий" карантина в России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.