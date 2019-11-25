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Песков сообщил о подготовке поездки Путина в Турцию в начале 2020 года

25 ноября 2019, 17:54  •  65 • Политика
Президент России Владимир Путин в январе 2020 года может посетить Турцию. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин вместе с турецким коллегой Тайипом Реджепом Эрдоганом примут участие в запуске газопровода «Турецкий поток». «Такая поездка тоже готовится. Речь идет о первой декаде (января)», — сказал он «Интерфаксу».
19 ноября обе нитки газопровода «Турецкий поток» были заполнены газом. Завершаются пусконаладочные работы на приемном терминале в Турции.
«Турецкий поток» — проект газопровода из Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Газопровод позволит сократить транзитные риски и после 2019 года обеспечит выполнение Россией обязательств на поставки газа в Турцию и страны Евросоюза.

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