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Песков сообщил о формате встречи Путина с премьером Израиля Беннетом

22 октября 2021, 01:35  •  89 • Политика
Пресс-секретарь президента России сообщил, что Владимир Путин намерен провести с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом очную встречу в Сочи. Об этом стало известно в четверг, 21 октября, в кулуарах Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Да, в очной», — подтвердил Песков корреспонденту «Известий» формат двусторонней встречи российского лидера с премьером Израиля.
Он также отметил, что несмотря на то, что подавляющее большинство встреч происходит в онлайн-формате, часть встреч всё равно происходит в очном формате, а «рабочий график продолжается у президента».
Ранее пресс-служба Кремля сообщала о встрече лидеров России и Израиля в Сочи.
Президент Путин 18 октября направил Нафтали Беннету поздравительную телеграмму в связи с 30-летием восстановления дипломатических отношений между государствами. В ней говорилось, что наращивание связей между двумя странами отвечает коренным интересам народов Израиля и России. Этот процесс идет в русле упрочения мира и безопасности на Ближнем Востоке.
13 июня в Израиле утвердили новый состав правительства, которое возглавил Нафтали Беннет. 15 июня посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что Россия продолжит взаимовыгодное сотрудничество с новым правительством Израиля.
5 июля Беннет в ходе телефонного разговора поблагодарил Путина за роль Москвы в поддержании стабильности в регионе, а также выразил признательность за историческую связь между народами стран.
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