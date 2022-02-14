Песков сообщил о доработке внешнеполитической концепции России

Внешнеполитическая концепция России будет дорабатываться с учетом происходящего в мире в настоящий момент, ситуация не статична. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, российские внешнеполитические документы безусловно претерпевают изменения. Так, неделей ранее, напомнил Песков, на оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры новой внешнеполитической концепции РФ.

«И она будет дорабатываться. Но как раз с учетом того, что происходит сейчас. В этом плане ситуация не статична, она развивается диалектически с нашей стороны», — приводит слова пресс-секретаря президента России «РИА Новости».

Кроме того, Песков затронул тему влияния США на своих европейских партнеров. По его словам, Вашингтон никогда не ощущал дефицита настойчивости, пытаясь повлиять на Европу и заявляя, кому и что надо сделать. Однако Кремль надеется, что Европа начнет думать о своих интересах, прислушиваясь к здравому смыслу.

Накануне Песков заявил, что Россия заинтересована в разностороннем сотрудничестве со всеми странами, в том числе США и Евросоюзом, однако «насильно мил не будешь». Он уточнил, что это «абсолютно нормальная практика» — компенсировать дефицит общения «на одном фланге» контактами на другом.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Москва предложила альянсу отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

После серии переговоров по гарантиям безопасности в январе 2022 года, которые прошли в три этапа Россия и западные страны обменялись письменными ответами на свои опасения и предложения и продолжают контактировать. Россия считает, что Запад игнорирует ее обеспокоенность приближением НАТО к границам и намеренно игнорирует эту тему в переговорах. Западные страны уверены в готовности Москвы атаковать украинские рубежи.