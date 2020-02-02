|
Песков сообщил, что все члены ушедшего в отставку правительства трудоустроены
02 февраля 2020, 17:39 • 62 • Политика
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Все члены ушедшего в январе в отставку кабинета министров уже трудоустроены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"Уже все трудоустроены", - сказал он.
Правительство Дмитрия Медведева подало в отставку 15 января в связи с предложенными президентом РФ Владимиром Путиным преобразованиями. 21 января президент утвердил структуру и состав нового кабинета во главе с Михаилом Мишустиным. В кабмине теперь девять вице-премьеров и 21 министр. 15 прежних членов правительства в его состав не вошли.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
62
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 января 2020, 03:09
|
31 января 2020, 02:39
|
27 января 2020, 01:09
|
31 января 2020, 09:09
|
29 января 2020, 11:39
|
01 февраля 2020, 14:24
|
26 января 2020, 18:39