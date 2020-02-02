Песков сообщил, что все члены ушедшего в отставку правительства трудоустроены

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Все члены ушедшего в январе в отставку кабинета министров уже трудоустроены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Уже все трудоустроены", - сказал он.

Правительство Дмитрия Медведева подало в отставку 15 января в связи с предложенными президентом РФ Владимиром Путиным преобразованиями. 21 января президент утвердил структуру и состав нового кабинета во главе с Михаилом Мишустиным. В кабмине теперь девять вице-премьеров и 21 министр. 15 прежних членов правительства в его состав не вошли.