Песков сделал важное заявление о встрече Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена важна для обеих стран. Он также ответил на вопрос, какой город будет выбран, если встреча всё же произойдёт.

По словам Пескова, главное - это достичь договорённостей по встрече Путина и Байдена, а в каком городе она пройдёт - это уже "технический" вопрос. Ранее, напомним, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что переговоры русского и американского лидеров могут состояться в одной из европейских дипломатических столиц.

Как и ранее Рябков, Песков подчеркнул, что конкретных договорённостей о саммите глав США и России пока нет. В эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" он отметил, что двусторонние отношения между странами находятся сегодня в "печальном положении", а встреча президентов могла бы положить начало выходу из кризиса.

Согласно заявлению главы кремлёвской администрации, министр иностранных дел Сергей Лавров подробно доложил президенту о результатах своих переговоров с госсекретарём Энтони Блинкеном. Владимир Путин внимательно ознакомится с ними и "будет принимать решение".

Как только появится информация о дате и месте проведения двусторонних переговоров США - Россия, об этом сразу оповестят общественность, добавил Песков.