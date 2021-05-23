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Песков сделал важное заявление о встрече Путина и Байдена

23 мая 2021, 16:45  •  168 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена важна для обеих стран. Он также ответил на вопрос, какой город будет выбран, если встреча всё же произойдёт.
По словам Пескова, главное - это достичь договорённостей по встрече Путина и Байдена, а в каком городе она пройдёт - это уже "технический" вопрос. Ранее, напомним, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что переговоры русского и американского лидеров могут состояться в одной из европейских дипломатических столиц.
Как и ранее Рябков, Песков подчеркнул, что конкретных договорённостей о саммите глав США и России пока нет. В эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" он отметил, что двусторонние отношения между странами находятся сегодня в "печальном положении", а встреча президентов могла бы положить начало выходу из кризиса.
Согласно заявлению главы кремлёвской администрации, министр иностранных дел Сергей Лавров подробно доложил президенту о результатах своих переговоров с госсекретарём Энтони Блинкеном. Владимир Путин внимательно ознакомится с ними и "будет принимать решение".
Как только появится информация о дате и месте проведения двусторонних переговоров США - Россия, об этом сразу оповестят общественность, добавил Песков.

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