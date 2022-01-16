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Песков сделал откровенный намёк Вашингтону на фоне санкций против Путина

16 января 2022, 22:05  •  108 • Политика
Дмитрий Песков сделал откровенный намёк Вашингтону на фоне угрозы санкций против Владимира Путина и других ключевых представителей власти России: "Это за пределами нашего понимания". Пресс-секретарь главы государства объяснил, чем могут обернуться такие ограничения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с CNN высказался об угрозе новых санкций Запада в отношении нашей страны.
Он напомнил, что в очередной пакет ограничений, которые рассматриваются в США, включены санкции против ряда ключевых представителей власти России. В том числе - против главы государства Владимира Путина.
Это за пределами нашего понимания, - признался пресс-секретарь лидера России.
Он подчеркнул, что данные ограничения рискуют обернуться полным разрывом двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, а это, безусловно, не будет способствовать стабилизации ситуации.
Кроме того, Песков добавил, что наша страна достаточно крупная и обладает мощным суверенитетом, и потому не ощущает большой опасности в преддверии возможных новых санкций.

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