Песков сделал намёк, что Белоруссия - это Россия

Представитель Кремля объяснил, почему белорусский лидер так комфортно чувствует себя даже во время делового визита в Сочи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Александру Лукашенко так комфортно в России. Он отметил, что гражданам Белоруссии в нашей стране уютно, как дома. И лидер республики не исключение.

Белорусы наравне с гражданами России чувствуют себя здесь свободно, заметил он. Ничего необычного в этом нет. Песков пояснил, что и до нынешней встречи лидеров России и Белоруссии Лукашенко не раз приезжал в Россию, оставался с ночёвкой.

Тем более что процессы интеграции в рамках Союзного государства продолжаются. Как отмечал президент России Владимир Путин, с интеграцией не следует торопиться, процесс должен идти в соответствии с интересами сторон.

И Россия готова помогать "младшему брату". Как стало известно, на переговорах Путина и Лукашенко обсуждались торгово-экономические вопросы, а также расширение географии полётов для "Белавиа".