|
Песков сделал намёк, что Белоруссия - это Россия
29 мая 2021, 23:05 • 50 • Политика
Представитель Кремля объяснил, почему белорусский лидер так комфортно чувствует себя даже во время делового визита в Сочи.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Александру Лукашенко так комфортно в России. Он отметил, что гражданам Белоруссии в нашей стране уютно, как дома. И лидер республики не исключение.
Белорусы наравне с гражданами России чувствуют себя здесь свободно, заметил он. Ничего необычного в этом нет. Песков пояснил, что и до нынешней встречи лидеров России и Белоруссии Лукашенко не раз приезжал в Россию, оставался с ночёвкой.
Тем более что процессы интеграции в рамках Союзного государства продолжаются. Как отмечал президент России Владимир Путин, с интеграцией не следует торопиться, процесс должен идти в соответствии с интересами сторон.
И Россия готова помогать "младшему брату". Как стало известно, на переговорах Путина и Лукашенко обсуждались торгово-экономические вопросы, а также расширение географии полётов для "Белавиа".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
50
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 мая 2021, 00:15
|
25 мая 2021, 10:55
|
26 мая 2021, 01:35
|
27 мая 2021, 00:30
|
23 мая 2021, 09:25
|
25 мая 2021, 23:45
|
27 мая 2021, 08:45