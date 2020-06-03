Песков сделал категоричное заявление по использованию Россией ядерного оружия

Отвечая на вопросы журналистов, касающиеся ранее одобренных президентом России Владимиром Путиным Основ государственной политики в области ядерного сдерживания, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сделал категоричное заявление.

В частности, представитель Кремля подчеркнул, что наша страна никогда не станет инициатором использования ядерного оружия.

Кроме того, Песков обратил внимание представителей прессы и на то, что обнародованные элементы ядерной стратегии России ранее уже публиковались и обсуждались. Причём как экспертами, так и руководством страны.

Здесь же речь идёт о едином документе, в котором "совершенно чётко указывается, что может вынудить Россию использовать ядерное оружие".

Ранее, напомним, президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации. В нём глава государства обозначил четыре условия, когда ядерное оружие России может пойти в ход.

В том числе отмечается, что ядерным ударом наша страна ответит в случае поступления "достоверной информации о старте баллистических ракет, которые атакуют территорию России или её союзников", если противник применит против нас или союзников ядерное оружие или иные виды оружия массового поражения. Кроме того, Россия готова ответить ядерным ударом, если противник атакует какие-либо из государственных или военных российских объектов особой важности, выведение из строя которых спровоцирует срыв ответных действий ядерных сил. Последним условием выделена агрессия в отношении нашей страны с использованием, в частности, и обычного оружия, которая подвергает опасности само существование государства.