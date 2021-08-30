Песков счел преждевременным изменение правил въезда мигрантов в РФ

В Кремле не рассматривают участие мигрантов в массовых конфликтах как важную проблему и считают разговоры об изменении правил въезда в Россию преждевременными. Об этом 30 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Конфликты бывают во всех странах, в том числе и в России, напомнил представитель Кремля. «Если эти конфликты связаны с нарушением действующего законодательства, то миграционная служба и органы правопорядка принимают соответствующие меры в отношении участников этих конфликтов», — подчеркнул он.

Накануне сообщалось о возбуждении административных дел в отношении 169 человек, доставленных в отделения полиции после массовой драки, произошедшей у хостела в Москве. О массовой драке с участием более 100 человек накануне сообщал РЕН ТВ. Инцидент произошел у хостела на Бабаевской улице.

В тот же день председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Петербургу доложить о случаях массовых драк с участием мигрантов. Так, 22 августа на Красносельском шоссе драку устроили не менее 25 человек. Кроме того, в Невском районе в конце июля были задержаны мигранты после массовой драки у гостиницы на проспекте Большевиков.

28 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в последнее время в столице произошло несколько массовых драк, полиция провела рейды и задержания, депортировано около 200 человек. Правоохранители возбудили 800 уголовных дел, запретили въезд в страну 17,5 тыс. мигрантам.

12 июля массовая драка мигрантов с участием около 200 человек произошла у метро «Кузьминки» на юго-востоке Москвы.