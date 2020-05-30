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Песков сбреет бороду в знак победы над коронавирусом
30 мая 2020, 19:20 • 52 • В России
Супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка опубликовала в инстаграме видео, как они всей семьей сажают у себя на участке черешневое дерево. Копают яму, закапывают саженец, принимая участие в 20-летии фестиваля «Черешневый лес».
И те, кто посмотрел его, были очень удивлены. На смену знаменитым усам Дмитрия Пескова пришла настоящая борода. Находясь в больнице с коронавирусом, спикер Кремля радикально сменил имидж.
Вот приехали домой, соскучились по своим А тут нас ждал сюрприз!
Но как выяснилось, сделано это было не специально и ненадолго.
- Это временно! - рассказал Песков журналистам телеканала «Россия». - Как только я выйду на работу в офис, борода сразу исчезнет.
Как рассказал пресс-секретарь президента, не бриться он решил как раз тогда, когда попал в клинику, и с тех пор к бритве не прикасался.
Дмитрий Песков пообещал сбрить бороду в ознаменование полной победы над коронавирусом
- Это, скорее, наверное, предрассудок, - признался он. - Когда заболел, как раз решил, что буду отращивать бороду, пока не можно будет уже ознаменовать победу над коронавирусом - и де-факто, и де-юре.
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