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Песков: саммит президентов России, Азербайджана и Ирана переносится на более поздний срок

12 августа 2019, 17:39  •  26 • Политика

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Встреча на высшем уровне президентов России, Азербайджана и Ирана Владимира Путина, Ильхама Алиева и Хасана Роухани перенесена на более поздний срок. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

"Саммит президентов России, Азербайджана и Ирана, который планировалось провести на этой неделе, переносится на более поздние сроки по техническим причинам", - сказал Песков.

Саммит в таком формате впервые состоялся в августе 2016 года в Баку, инициатива его проведения принадлежала азербайджанскому лидеру. Основными темами обсуждений тогда стали совместные экономические проекты и вопросы региональной безопасности. По итогам саммита стороны приняли совместную декларацию, в которой подтвердили намерение развивать трехстороннее сотрудничество. Документ касался таких сфер сотрудничества, как совместная борьба с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов, взаимодействие на Каспии, развитие связей в сфере энергетики, транспорта и так далее.

Следующая встреча в формате Россия - Иран - Азербайджан на высшем уровне состоялась 1 ноября 2017 года в Тегеране. Лидеры трех стран обсудили широкий круг вопросов, в том числе взаимодействие в энергетической сфере, сирийское урегулирование и сотрудничество на Каспии. Тогда президент России Владимир Путин пригласил коллег на следующий трехсторонний саммит в Россию.

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