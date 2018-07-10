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Песков: РФ ждет от Лондона "политического просветления" после назначения нового главы МИД

10 июля 2018, 15:39  •  43 • Политика

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Москва рассчитывает на "политическое просветление" Лондона в отношениях с РФ после назначения нового главы МИД Великобритании, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы можем оценивать министров других стран только исходя из критерия - какой вклад они внесли в развитие и расширение двусторонних отношений этой страны с Россией. К сожалению, этот вклад Бориса Джонсона [экс-главы МИД Великобритании] в развитие британо-российских отношений можно оценить как весьма и весьма скромный, если не сказать большего", - сказал представитель Кремля. Он напомнил о недавних словах президента РФ Владимира Путина о том, что, "безусловно, эту страницу [в отношениях РФ и Великобритании] рано или поздно надо переворачивать".

"Мы ожидаем политического просветления Великобритании на этот счет", - подчеркнул Песков.

Он также заявил: "Безусловно, мы все-таки рано или поздно ожидаем каких-то вразумительных разъяснений или аргументов по недавней ситуации в Солсбери и ситуации, которая за этим последовала".

В понедельник министр иностранных дел Борис Джонсон подал в отставку, на посту главы внешнеполитического ведомства его сменил Джереми Хант.

В марте в Солсбери экс-сотрудник ГРУ, осужденный в РФ на шпионаж в пользу Великобритании, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, по версии британской стороны, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы разрабатывалось в России и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. 30 июня в Эймсбери были госпитализированы двое граждан Великобритании, которые, по утверждениям британской стороны, подверглись воздействию того же вещества, что и Скрипали. Одна из пострадавших - Дон Стерджес - скончалась.

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