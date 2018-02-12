Песков: РФ видит дефицит помощи от США в деле стабилизации обстановки в Сирии

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МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. РФ констатирует дефицит помощи со стороны США в деле стабилизации обстановки в Сирии.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается помощи Соединенных Штатов Америки в деле стабилизации обстановки в Сирии и продолжения работы по политико-дипломатическому урегулированию, то эта помощь находится в дефиците", - сказал Песков.

При этом он добавил, что сотрудничество РФ, Турции и Ирана является существенным подспорьем для развития миротворческой деятельности в рамках усилий ООН в Сирии. "Вы знаете, что президент России в течение последних нескольких недель проводит регулярные контакты со своими коллегами из Турции и Ирана, эта работа будет продолжаться, которая призвана стать существенным подспорьем для развития миротворческой деятельности в рамках усилий ООН [в Сирии]", - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что "Россия продолжает усилия на политико-дипломатическом треке. Речь идет о продолжении астанинского и сочинского измерений этой работы". Он добавил, что "все отдавали себе отчет, что вылазки террористов, к сожалению, нельзя прекратить в одночасье". "Но остающийся российский военно-воздушный компонент, который призван и дальше помогать вооруженным силам Сирии в борьбе с террористами, обладает необходимым потенциалом, чтобы и дальше сдерживать террористическую активность в Сирии", - резюмировал Песков.