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Песков разъяснил позицию Путина по «изжившей себя» либеральной идее

25 сентября 2019, 03:39  •  60 • Политика
Президент России Владимир Путин, говоря об «изжившей себя» либеральной идее, не выступал против нее как таковой, а критиковал представление ее как «единственной и безальтернативной». Позицию российского лидера разъяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков 24 сентября на встрече со студентами в Высшей школе экономики.
«Либеральная идея — (…) она живет, она будет жить. Она где-то применима, где-то неприменима, но она везде реализуется в разной степени и в разных формах, даже в странах Западной Европы», — цитирует Пескова «РИА Новости».
Пресс-секретарь президента отметил, что со временем либеральная идея трансформируется из-за новых вызовов и угроз, с которыми сталкивается либеральное общество. Кроме того, либеральная идея отчасти родила идею мультикультурализма, из-за которого европейские страны сегодня испытывают некоторый дискомфорт.
В интервью Financial Times, опубликованном 27 июня, Владимир Путин сказал, что либеральная идея устарела, так как вступила в конфликт с интересами подавляющего большинства населения. По его мнению, либералы не могут больше диктовать что-либо, как они пытались это делать последние десятилетия.
Позднее Песков отмечал, что либеральные идеи по-прежнему близки Путину, но российский лидер далек от того, чтобы считать всех остальных ошибающимися в своих взглядах. Именно в этом, по его словам, заключается главное отличие позиции президента РФ от позиции тех, кто выступает за диктат либеральной идеи.
Слова Путина вызвали ажиотаж в мировом сообществе. Так, в июле на тот момент премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала заявления российского лидера вызовом, с которым Европе приходится сталкиваться, защищая свои ценности. Глава МИДа Канады Христя Фриланд подчеркивала, что власти страны будут крепко защищать идеи либерализма в Канаде и во всем мире.

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