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Песков разъяснил порядок отбора не вошедших в Конституцию предложений
31 июля 2020, 21:45 • 66 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 31 июля рассказал журналистам о том, как именно будет проходить отбор предложений, которые не вошли в Конституцию в виде поправок.
«По принципу наибольшей целесообразности и актуальности. Будут работать юристы, специалисты, анализировать, что действительно важно, а что нет», — отметил Песков.
Он добавил, что предложения при отборе должны соответствовать целям развития государства.
Ранее в этот же день президент России Владимир Путин поручил проанализировать поступившие в рабочую группу обращения об изменении Конституции, которые не были учтены при подготовке поправок.
Голосование по поправкам к российской Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. Поддержали изменения 77,92%, высказался против 21,27%.
Через несколько дней после завершения голосования президент предложил рабочей группе по Конституции заниматься мониторингом реализации изменений и сопровождением элементов укрепления правовой базы. По мнению Путина, нормы обновленной Конституции должны получить развитие в каждом регионе страны.
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