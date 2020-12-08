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Песков развеял слухи об одинаковых кабинетах Путина
08 декабря 2020, 18:45 • 56 • Политика
Кремль утверждает, что лидер нации работает в Москве, а не из сочинской резиденции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал глупостями информацию о том, что Владимир Путин якобы работает не в столице, а в Сочи и подмосковном Ново-Огарево. Так голос Кремля отреагировал на соответствующую публикацию издания "Проект" со ссылкой на некие источники.
"Очередные глупости. Президент работает в Москве", – цитирует Daily Storm шефа президентской пресс-службы.
Также Песков добавил, что глава государства ездит в командировки по стране и почти ежедневно участвует в публичных мероприятиях.
"Я уже много раз говорил: мы представляем себе, кто за этим стоит", – подчеркнул пресс-секретарь.
Накануне в СМИ появилась информация о том, что Путин из-за пандемии коронавируса якобы еще с конца лета находится в сочинской резиденции "Бочаров ручей". Утверждалось, что Кремль скрывает этот факт, поскольку нация должна думать, что президент находится в Москве. К такому выводу журналисты пришли, сравнив данные о перелетах борта №1 и официальных сообщений президентской пресс-службы.
Кроме того, четыре источника издания "Проект" подтвердили наличие в Сочи и Ново-Огарево двух одинаковых кабинетов Путина.
Ранее сегодня Песков назвал чушью другие слухи о главе государства, а именно о том, что у того есть проблемы со здоровьем.
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