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Песков разоблачил заявления о научной диссертации Путина
06 марта 2018, 15:24 • 301 • Политика
Песков опроверг сообщения об авторстве диссертации президента России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разоблачил заявления о том, что диссертацию Владимира Путина написал ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. С соответствующими обвинениями выступила дочь главы вуза.
Песков подчеркнул, что в данном случае нечего комментировать, так как заявления банально не соответствуют действительности. Пресс-секретарь указал, что если внимательно присмотреться, то ни одно из заявлений дочери Литвиненко не носит утвердительный характер и изобилует сослагательными наклонениями. Это наводит на определенные мысли.
Ранее дочь ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко заявила, будто бы ее отец лично написал для президента России Владимира Путина его научную диссертацию.
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