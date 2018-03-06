Песков разоблачил заявления о научной диссертации Путина

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Песков опроверг сообщения об авторстве диссертации президента России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разоблачил заявления о том, что диссертацию Владимира Путина написал ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. С соответствующими обвинениями выступила дочь главы вуза.

Песков подчеркнул, что в данном случае нечего комментировать, так как заявления банально не соответствуют действительности. Пресс-секретарь указал, что если внимательно присмотреться, то ни одно из заявлений дочери Литвиненко не носит утвердительный характер и изобилует сослагательными наклонениями. Это наводит на определенные мысли.

"Здесь нечего комментировать", - сказал Песков.

Ранее дочь ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко заявила, будто бы ее отец лично написал для президента России Владимира Путина его научную диссертацию.

"Посмотрите на ее заявления, они, собственно, не носят, скажем так, полностью утвердительного характера и изобилуют различными сослагательными наклонениями", - цитирует "РИА Новости" Пескова.