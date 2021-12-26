Песков рассмеялся на вопрос о визите Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассмеялся, отвечая на вопрос о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Петербург.

Такой вопрос задал телеведущий Владимир Соловьёв в эфире программы "Москва. Кремль. Путин". Он напомнил, что 28 декабря в Северной столице состоится неформальный саммит лидеров стран СНГ. И Зеленский, будучи главой одной из бывших республик Советского Союза, теоретически мог бы принять участие в данном мероприятии.

Услышав предположение Соловьёва о возможном визите Зеленского в Петербург, Песков рассмеялся. Он объяснил, что гипотетически это возможно, но крайне маловероятно.

Зеленский может приехать , безусловно, но я не думаю, что он это сделает,

- отметил официальный представитель Кремля.

Напомним, что Украина имеет спорный статус. Она не является действующим членом СНГ (страна не подписала Устав организации), но формально остаётся его участницей, поскольку была одним из учредителей Содружества. За последние несколько лет украинские власти неоднократно поднимали вопрос о полном выходе из состава СНГ, однако окончательную точку Киев так и не поставил. СНГ пока не получало от Украины официального уведомления о выходе.

Украина с 2014 года взяла курс на западную интеграцию. Параллельно она начала разрывать все связи с Россией. Вероятно, что ключевая роль России в СНГ и общее советское прошлое заставляют Киев максимально дистанцироваться от Содружества независимых государств.