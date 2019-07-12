Песков рассказал, с чего Путин начал первый телефонный разговор с Зеленским

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Первый разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в четверг был прагматичным и занял около 20 минут. Об этом рассказал журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Что касается атмосферы разговора, это был первый ознакомительный разговор двух президентов - они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было", - сказал представитель Кремля. По его оценке, "разговор носил достаточно прагматичный характер". Песков уточнил, что беседа заняла "около 20 минут".

Представитель Кремля предпочел не давать оценки того, как эта беседа проходила. "Вряд ли нужно обсуждать сейчас эмоциональные оттенки и тональности, не для этого был разговор", - сказал он, отвечая на вопрос о том, доволен ли Путин состоявшейся беседой. "Сам факт первого общения президентов России и Украины очень важен", - заявил пресс-секретарь.

Песков сообщил, что пока нет планов следующего контакта Путина и Зеленского. "Пока конкретного понимания нет", - сказал он. "Разговоры глав государств согласовываются весьма оперативно - была бы инициатива. С техническим согласованием никаких проблем нет", - добавил он.

О чем разговор?

Песков не стал отвечать на вопрос, с каких слов начал разговор Зеленский, ранее обещавший, что при первой возможности спросит Путина про Крым и Донбасс. Песков посоветовал "адресовать вопрос украинским визави". При этом пресс-секретарь российского лидера сообщил: "Путин начал разговор со слова "здравствуйте".

Отвечая на вопросы, обсуждали ли президенты освобождение украинских моряков, арестованных за нарушение госграницы РФ в акватории Керченского пролива в ноябре прошлого года, и журналиста Кирилла Вышинского, которому на Украине предъявлены обвинения в госизмене и незаконном обороте оружия, Песков напомнил о договоренности "продолжить работу на уровне экспертов".

Представитель Кремля отметил, что лидеры также затрагивали тему "продолжения работы в нормандском формате". "Именно в нормандском формате", - подчеркнул Песков.

В четверг вечером Песков сообщил о первом телефонном разговоре президентов РФ и Украины. Путину позвонил Зеленский. Представители команды Зеленского назвали прошедшую беседу "первым шагом к возобновлению переговоров в нормандском формате" и выразили надежду на скорейшее освобождение удерживаемых лиц.