Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Депутат Рады: позиция по статусу Донбасса будет согласована с Россией
В Совфеде осудили перевод на украинский язык русских школ на Украине в 2020 году
Путин предупредил о зеркальном ответе на возможное размещение РСМД США в Азии
Политолог оценил перевод русских школ на Украине на украинский язык в 2020 году
Главная / Политика

Песков рассказал, при каких условиях Россия восстановит авиасообщение с Грузией

04 октября 2019, 13:09  •  105 • Политика

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. Авиасообщение России с Грузией будет восстановлено, когда станет очевидным, что возврата "в агрессивное русло" в отношениях двух стран не произойдет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"[Возобновление перелетов можно ожидать,] когда ситуация будет очевидна с точки зрения невозвращения в агрессивное русло, - отметил он. - Можно констатировать первые примеры общения - вы знаете о встрече двух министров иностранных дел [России и Грузии], которая состоялась в Нью-Йорке недавно, это позитивный факт". При этом Песков заметил, что эту встречу некоторые политики в Тбилиси встретили "в штыки".

"Сейчас просто нужно набраться терпения и отфиксировать тот момент, который станет подходящим для возобновления авиасообщения", - резюмировал представитель Кремля.

Он также добавил, что в правительстве ведут диалог с авиакомпаниями по поводу компенсаций за запрет полетов в Грузию.

"Безусловно, есть тема для общения с авиакомпаниями [по поводу компенсаций за запрет полетов], - сказал он. - Я уверен, что по линии наших соответствующих ведомств, по линии правительства с компаниями ведется соответствующий разговор".

По данным газеты "Коммерсантъ", несколько авиакомпаний подготовили письма в Минтранс, так как недополученная прибыль отрасли из-за ограничительных мер превышает 1 млрд рублей.

"В Белом доме обещают вернуться к вопросу после того, как к середине октября Минтранс подготовит методику расчета убытков авиакомпаний", - отмечается в статье.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



105
Источник
Похожие новости
04 октября 2019, 03:24
Россия предложила перенести работу Первого комитета ООН из США
04 октября 2019, 06:39
Медведев: россияне всегда были готовы помочь кубинцам отстаивать общие ценности
04 октября 2019, 02:09
Путин предупредил о зеркальном ответе на возможное размещение РСМД США в Азии
03 октября 2019, 16:24
Жена ушедшего в отставку посла США Хантсмана написала прощальный пост
04 октября 2019, 03:24
Медведев встретился на Кубе с Раулем Кастро
04 октября 2019, 02:09
Пушков прокомментировал новый отказ в визах США российским дипломатам
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 октября 2019, 02:09
Пушков прокомментировал новый отказ в визах США российским дипломатам
04 октября 2019, 05:24
Лукашенко наплевал на обязательства перед Россией (Руслан Осташко)
04 октября 2019, 02:09
Путин оценил освещение событий на Украине российским ТВ
04 октября 2019, 00:40
Сядут ли Украина и Донбасс за стол переговоров? Прямое включение из Страсбурга
04 октября 2019, 02:09
Путин прокомментировал заявления о развязывании Сталиным войны с Германией
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 сентября 2019, 11:09
Одним махом семерых побивахом. Вместе с собой
28 сентября 2019, 09:39
Когда снаряды вновь упадут на Донецк и Луганск?
01 октября 2019, 17:09
«Иди отсюда, ты умер!» Ведущий Первого канала выгнал украинца, оскорбившего покойного Марка Захарова
02 октября 2019, 20:54
«Ультиматум Путина» и облом Израиля
27 сентября 2019, 22:36
Хуже пенсионной реформы. Чем обернется новая инициатива Медведева. Михаил Делягин
30 сентября 2019, 18:24
Националист и шоумен Орест Лютый в шоке: Украинизация упущена! Во Львове все говорят по-русски!
29 сентября 2019, 14:39
«Кардинальное изменение баланса сил»: почему на Украине заговорили о «развороте» Запада в сторону России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.