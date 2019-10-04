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Песков рассказал, при каких условиях Россия восстановит авиасообщение с Грузией
04 октября 2019, 13:09 • 105 • Политика
СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. Авиасообщение России с Грузией будет восстановлено, когда станет очевидным, что возврата "в агрессивное русло" в отношениях двух стран не произойдет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"[Возобновление перелетов можно ожидать,] когда ситуация будет очевидна с точки зрения невозвращения в агрессивное русло, - отметил он. - Можно констатировать первые примеры общения - вы знаете о встрече двух министров иностранных дел [России и Грузии], которая состоялась в Нью-Йорке недавно, это позитивный факт". При этом Песков заметил, что эту встречу некоторые политики в Тбилиси встретили "в штыки".
"Сейчас просто нужно набраться терпения и отфиксировать тот момент, который станет подходящим для возобновления авиасообщения", - резюмировал представитель Кремля.
Он также добавил, что в правительстве ведут диалог с авиакомпаниями по поводу компенсаций за запрет полетов в Грузию.
"Безусловно, есть тема для общения с авиакомпаниями [по поводу компенсаций за запрет полетов], - сказал он. - Я уверен, что по линии наших соответствующих ведомств, по линии правительства с компаниями ведется соответствующий разговор".
По данным газеты "Коммерсантъ", несколько авиакомпаний подготовили письма в Минтранс, так как недополученная прибыль отрасли из-за ограничительных мер превышает 1 млрд рублей.
"В Белом доме обещают вернуться к вопросу после того, как к середине октября Минтранс подготовит методику расчета убытков авиакомпаний", - отмечается в статье.
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