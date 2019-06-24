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Песков рассказал об условиях возобновления авиаперевозок из России в Грузию

24 июня 2019, 13:54  •  116 • Политика

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Возобновление авиаперевозок из РФ в Грузию возможно после возвращения ситуации в этой стране в нерусофобское русло. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Из опубликованных документов [указа президента о временном запрете с 8 июля на авиаперевозки из России в Грузию] видно, что четкий срок там не фиксируется. Речь идет просто о возвращении ситуации в Грузии в нерусофобское русло. Как только это будет зафиксировано, тогда это станет поводом для того, чтобы задуматься о пересмотре принятого решения", - сказал Песков.

По его словам, "пока ситуация наоборот имеет тенденцию к усугублению, там есть определенные признаки внутриполитического кризиса в Грузии". "Это не наше дело, это внутреннее дело Грузии. Наше дело - когда это приобретает антироссийский характер. Это то, что заставляет нас волноваться", - добавил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том, каким образом Москва принимает решения об ограничении полетов в ту или иную страну, где звучат антироссийские заявления или происходят антироссийские акции, Песков сказал, что при решении этого вопроса "грань очень простая". "Если ситуация в тех странах, где российских депутатов, находящихся в здании парламента в рамках международного мероприятия, атакует толпа экстремистов с весьма однозначными лозунгами, которые не терпят двойного прочтения, то к этим странам особое отношение, и это повод для того, чтобы задуматься", - пояснил он.

"В целом, к сожалению, можно констатировать, что сейчас в Грузии царит очень русофобская истерия. Она искусно подогревается изнутри радикальными элементами", - отметил представитель Кремля. По его мнению, "можно только выразить сожаление в этой связи".

Безопасность россиян

Представитель Кремля уточнил, что президент России Владимир Путин ввел временное ограничение на прямое авиасообщение с Грузией, заботясь о безопасности россиян, которым может угрожать опасность в этой стране. Пресс-секретарь главы российского государства подчеркнул, что принятые меры нельзя назвать санкциями.

"Непосредственно с агрессивным поведением ультрас столкнулись наши журналисты [в Грузии], непосредственно с агрессивным отношением к себе столкнулись наши парламентарии", - констатировал представитель Кремля. По его мнению, "названных примеров вполне достаточно, чтобы понять, что в целом опасность [для россиян в Грузии] может быть". "Конечно, на фоне этого риска были введены вынужденные рестрикции", - объяснил Песков.

Он категорически не согласился с предположением, что россиянам в Грузии угрожает лишь гипотетическая опасность. "Какая же гипотетическая? Вы спросите у журналистов ВГТРК, насколько она гипотетическая - по зубам получить. Она вовсе не гипотетическая, она физическая", - уверен Песков. В субботу неподалеку от центра Тбилиси неизвестные пытались втянуть в драку съемочную группу телеканала "Россия-24".

Представитель Кремля подчеркнул, что речь идет именно о рестрикциях, то есть, ограничениях. "Мы говорим о том, что это вынужденное ограничение. Россия никоим образом не собирается уподобляться [другим странам] в навязывании своей позиции, используя действительно санкции, которые являются незаконными. В данном случае речь идет не о санкциях, а об ограничениях на полеты и о временных ограничениях", - заявил Песков.

Он повторил, что принятые меры "действительно вынужденные, потому что здесь стоит основная цель: президент, как президент всех россиян, должен думать о безопасности, поэтому им и было принято такое решение". "Существование прямой угрозы для россиян и есть основание для введения временных ограничений", - уверен Песков.

"Свыше миллиона - миллион двести - наших сограждан посещают за год Грузию, введение временных ограничений на полеты существенно снизит это количество. Нет и не может быть запрета на посещение какой-то страны. Есть предупреждение нашим гражданам учитывать ту опасность, которая, к сожалению, сейчас в стране [в Грузии] существует", - заявил представитель Кремля.

Развитие ситуации

Песков добавил, что не знает о планах введения дополнительных ограничений в случае дальнейшего ухудшения ситуации в Грузии.

"Пока мне не известно о существовании таких планов абсолютно", - сказал представитель Кремля.

При этом, продолжая тему уже введенных ограничений на осуществление авиаперевозок, Песков заявил, что у него нет ответа на вопрос о том, будут ли компенсироваться российским туристам сгоревшие по этой причине оплаченные путевки. "Не могу ответить на ваш вопрос, не знаю деталей, попробуем это разузнать", - пообещал он.

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