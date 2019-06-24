Песков рассказал об отсутствии в графике Путина на G20 встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин на саммите G20 в Осаке не планирует встречаться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В графике нет», — сказал Песков.

Ранее в этот же день глава украинского МИДа Павел Климкин допустил, что на саммите в Осаке может состояться встреча лидеров Украины и России.

20 июня президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином на саммите G20.

Глава Белого дома заявил, что намерен поладить с Россией и Китаем, потому что это очень важно для США. Поэтому он намерен провести встречи с обоими лидерами на G20 в японской Осаке.

17 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил встречи Путина и Трампа на саммите G20 «на ногах». Саммит «большой двадцатки» в японской Осаке пройдет 28–29 июня этого года.

Впервые встреча президентов России и США состоялась на саммите «большой двадцатки» в германском Гамбурге в июле 2017 года. Потом они проводили двусторонние встречи в финском Хельсинки, а также у глав государств состоялась короткая беседа на саммите G20 в аргентинском Буэнос-Айресе.