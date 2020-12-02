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Песков рассказал об отсутствии решения по спискам «Единой России» на выборах
02 декабря 2020, 18:50 • 41 • Политика
Решения о том, возглавит ли президент РФ Владимир Путин партийный списки «Единой России» на выборах в Государственную думу в 2021 году, пока нет. Об этом 2 декабря сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как он напомнил, Кремль не сообщал о принятых Путиным решениях.
«Нет решений о возглавлении им списка ЕР», — подчеркнул Песков.
В конце ноября он отметил, что «Единая Россия» как крупнейшая партия в стране будет претендовать на максимально возможный результат на предстоящих выборах в Госдуму.
В 2021 году пройдут выборные кампании различного уровня, в том числе выборы депутатов Госдумы и глав девяти субъектов России. Пройдет голосование за депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах.
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