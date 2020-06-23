Песков рассказал об оценке Кремлем книги Болтона

В Кремле постепенно знакомятся с содержанием книги бывшего советника президента США Джона Болтона. Об этом 23 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, рассказанное в мемуарах — видение именно Болтона. Это не совсем типичная откровенность в передаче информации, которая не предназначена кому бы то ни было, отметил Песков.

«Всё нужно сбалансированно оценивать. В любом случае у нас, например, не принято высказывать содержание бесед глав государств в той части, которая не была предназначена для широкой публики», — подчеркнул представитель Кремля. Книги Болтона в Кремле нет, но есть ее текст в интернете, добавил он.

Как уточнил Песков, комментируя слова Болтона о том, что президент США Дональд Трамп якобы специально опоздал на встречу с российским лидером в Хельсинки в 2018 году, детали он не помнит.

«Но президент никого не ожидал. Не знаю, как опаздывал Трамп, но наша протокольная служба работает четко. Путин никого никогда не ждет», — добавил пресс-секретарь. Также Песков призвал не переоценивать значение и достоверность публикаций, подобных книге Болтона.

Бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон написал книгу «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома». 23 июня она поступила в продажу. Выход книги в судебном порядке оспаривала администрация США, но суд не увидел в ней публикации секретных материалов.

В книге Болтон рассказал, в частности, почему не хотел оставлять Дональда Трампа наедине с российским лидером Владимиром Путиным.