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Песков рассказал об оценке Кремлем книги Болтона
23 июня 2020, 14:00 • 20 • Политика
В Кремле постепенно знакомятся с содержанием книги бывшего советника президента США Джона Болтона. Об этом 23 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, рассказанное в мемуарах — видение именно Болтона. Это не совсем типичная откровенность в передаче информации, которая не предназначена кому бы то ни было, отметил Песков.
«Всё нужно сбалансированно оценивать. В любом случае у нас, например, не принято высказывать содержание бесед глав государств в той части, которая не была предназначена для широкой публики», — подчеркнул представитель Кремля. Книги Болтона в Кремле нет, но есть ее текст в интернете, добавил он.
Как уточнил Песков, комментируя слова Болтона о том, что президент США Дональд Трамп якобы специально опоздал на встречу с российским лидером в Хельсинки в 2018 году, детали он не помнит.
«Но президент никого не ожидал. Не знаю, как опаздывал Трамп, но наша протокольная служба работает четко. Путин никого никогда не ждет», — добавил пресс-секретарь. Также Песков призвал не переоценивать значение и достоверность публикаций, подобных книге Болтона.
Бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон написал книгу «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома». 23 июня она поступила в продажу. Выход книги в судебном порядке оспаривала администрация США, но суд не увидел в ней публикации секретных материалов.
В книге Болтон рассказал, в частности, почему не хотел оставлять Дональда Трампа наедине с российским лидером Владимиром Путиным.
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