Песков рассказал об отношении Путина к персональным санкциям

Президент России Владимир Путин относится к введенным в отношении него санкциям со стороны Запада индифферентно. Об этом в понедельник, 28 февраля, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Относится он достаточно индифферентно. В санкциях содержатся достаточно абсурдные положения об активах и так далее. Но всем известно, что никаких активов, кроме тех, которые декларируются каждый год в размере прицепа, и квартиры, и еще каких-то банковских вкладов, у президента нет. Поэтому относится он достаточно индифферентно, но если брать с точки зрения решения проблем, то, конечно, сам факт введения санкций против главы государства — это не менее абсурдно, весьма недальновидно», — сообщил Песков.

25 февраля правительство Британии объявило об ограничительных мерах в отношении президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Рестрикции подразумевают заморозку счетов, сообщили в Reuters.

Санкции стран Запада последовали в ответ на решение Путина 24 февраля провести специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории страны. Также он разорвал дипломатические отношения с Россией.

Тогда Песков уточнил, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

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