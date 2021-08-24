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Песков рассказал об отношении Путина к "Единой России"

24 августа 2021, 18:05  •  65 • Политика
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь рассказал, что президент поддерживает линию партии
Владимир Путин остается лидером "Единой России", заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь рассказал, как глава страны относится партии.
Он отметил, что президент уже долгое время явлется лидером ЕР и поддерживает линию партии. По его словам, Путин относится к ней как к власти, которая долгие годы инициирует в стране запуск очень важных процессов, благодаря чему постепенно улучшаются социально-экономические показатели. 
Песков отметил, что "Единая Россия" далека от популизма – она не уходит от ответственности за происходящее и не боится решать насущные проблемы, передает РИА "Новости". 
Пресс-секретарь президента указал, что партия постоянно меняется, растет и развивается вместе со страной, появляются новые лица.
"Поэтому процесс обновления партии – естественный и постоянный", – заявил Песков в ответ на на вопрос, собирается ли глава страны менять что-либо в "Единой России".
Ранее в СМИ появлялась публикация, что после первого съезда партии Владимир Путин якобы остался недоволен. Дмитрий Песков, комментируя материал, указал, что за ответом лучше обратиться к автору статьи.

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