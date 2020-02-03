Песков рассказал об ощущениях Путина от плотного графика встреч

Президент России Владимир Путин чувствует себя «как рыба в воде» в условиях быстрого развития событий. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» в воскресенье, 2 февраля.

«Когда президент говорит о том, что власть должна быть гибкой, мобильной и эффективной, он, насколько я понимаю, имеет в виду свойство работы собственной. Потому что сам он как рыба в воде, в таком темпе», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

По мнению Пескова, высокая скорость развития событий сегодня — характерная черта международных отношений и современной международной политики. Представитель Кремля подчеркнул, что, с одной стороны, это признак конфликтного потенциала стран и, с другой стороны, динамичности жизни общества.

«И поэтому международные контакты согласовываются моментально. Путин реагирует на это очень живо, и действительно это заставляет всю машину крутиться в удвоенном, в утроенном темпе», — добавил Песков.

В частности, он рассказал, что визит в Россию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху был согласован за три дня до его фактического приезда. «То есть буквально за три дня до визита в течение 24 часов это было согласовано. Была инициатива израильской стороны и Путин с удовольствием на нее откликнулся», — рассказал он.

Биньямин Нетаньяху прилетел в Москву 30 января. Он встретился с гражданкой Израиля Наамой Иссахар в аэропорту Внуково. Девушка была помилована президентским указом после того, как ее задержали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево с 9 г гашиша и позже приговорили к 7,5 года колонии в России. После встречи с Иссахар израильский премьер встретился с Путиным и обсудил с ним вариант «сделки века» по урегулированию палестино-израильского конфликта, который предложили США.