Песков рассказал об обсуждении возможного обмена заключенными на саммите РФ — США

Тема возможного обмена заключенными на российско-американском саммите 16 июня затрагивалась, однако сверка списков не проводилась, эта тема будет прорабатываться непублично. Об этом заявил 17 июня представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Тема эта, безусловно, не любит публичности и должна дальше прорабатываться в полной тишине», — сказал представитель Кремля в четверг в эфире радиостанции «Эхо Москвы», который транслировался на странице в YouTube.

По его словам, известны фамилии каких-то заключенных, со списками надо разобраться. «Нужно на рабочем уровне садиться и разговаривать. Собственно, как и по другим вопросам», — заявил он.

Как добавил Песков, в ходе саммита между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом «в дежурном ключе» состоялся разговор о блогере Алексее Навальном.

«Тема действительно была обозначена президентом США, и последовал ответ от президента России. Не более того», — отметил он.

В среду в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Женеве Путин заявил, что на встрече с Байденом была обсуждена тема обмена заключенными. Отмечалось, что в этом направлении будут работать Министерство иностранных дел России и Госдеп США.

В тот же день Байден в ходе пресс-конференции ответил на вопрос журналиста, какие последствия может повлечь за собой смерть Навального в тюрьме. «Я четко сказал, что последствия этого были бы разрушительными для России», — заявил он. По словам главы Белого дома, Вашингтон будет поднимать в переговорах с РФ вопросы о правах человека.

В свою очередь Путин заявил, что Навальный знал, что нарушает закон, но сознательно это игнорировал.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок блогеру по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Навальный находится в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где отбывает наказание по этому делу.

В отношении Навального также расследуются дела о хищении пожертвований основанному им ФБК (признан НКО-иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России), а также о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.