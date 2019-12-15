Песков рассказал об обещании Зеленского не допустить сценарий Сребреницы в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в Париже заявил, что гарантирует то, что в Донбассе не повторится сценарий Сребреницы, если контроль на границе перейдет к Киеву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале от 15 декабря.

В ходе передачи Пескову задали вопрос, действительно ли могут быть трагические последствия, если контроль над границей перейдет к Киеву, а затем реализуются другие этапы Минских соглашений.

«Да, и об этом четко сказал [Владимир] Путин (президент России. — Ред.). Была бы вторая Сребреница. И Зеленский с этим не согласился. Зеленский сказал: «Я как президент даю вам слово, что я полностью исключаю такую опасность — повторение Сребреницы». Это он сказал Путину», — приводит слова Пескова «Интерфакс».

По его словам, Путин не поддержал слова украинского лидера.

«И, собственно, я бы не сказал, что с ним (Зеленским. — Ред.) особо соглашались и [Ангела] Меркель (канцлер ФРГ. —Ред.), и [Эммануэль] Макрон (президент Франции. — Ред.). Потому что мы все видели националистические отряды, которым главнокомандующий не давал приказы, а пускай терпеливо, но уговаривал», — отметил пресс-секретарь.

Как отметил представитель Кремля, надежда на «намеки урегулирования» ситуации в Донбассе появится только тогда, когда националисты и экстремистские силы в стране будут под контролем главы государства.

10 декабря Путин заявил, что в условиях отсутствия закона об амнистии в отношении жителей Донбасса установление Киевом контроля на границе с РФ чревато массовым уничтожением граждан республик. Дальнейшее развитие событий президент назвал «Сребреницей».

9 декабря в Елиcейском дворце в Париже прошла очередная «нормандская встреча» лидеров России, Украины, Германии и Франции. По итогам саммита было принято коммюнике.

В документе предусмотрено к концу марта 2020 года разведение cил в трех новых точках на юго-востоке Украины и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней. Также главы государств призвали контактную группу обеспечить обмен пленными по принципу «всех на всех» до конца года и предоставить Красному Кресту «полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам».

В ходе саммита главы России и Украины провели отдельную встречу. Путин заявил, что остался доволен переговорами со своим коллегой. Украинский лидер, в свою очередь, назвал переговоры сложными и предложил их итогом считать ничью.

Накануне саммита в Киеве украинская оппозиция провела на площади Независимости (майдане) акцию под лозунгом «Красные линии для Зеленского», за которые, по их мнению, украинскому лидеру нельзя выходить на переговорах.

Выступая на акции протеста, экс-президент Украины Петр Порошенко напомнил Зеленскому в том числе о невозможности проведения прямых переговоров с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик до реализации условий безопасности, недопустимости уступок Киева в переговорах по транзиту газа и освобождению пленных «на оккупированных территориях и в России».

В тот же день вечером возле офиса президента Украины началась акция «Дозор на Банковой», длившаяся больше суток. На ней оппозиционеры и националисты призывали нынешнего президента страны «не допустить капитуляции» на встрече в Париже.

Резня в Сребренице в 1995 году — самое большое массовое убийство в Европе после окончания Второй мировой войны. По данным Международного трибунала, были убиты 7–8 тыс. взрослых мужчин из числа боснийских мусульман.