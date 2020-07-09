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Песков рассказал об объединении России и Белоруссии
09 июля 2020, 22:00 • 155 • Политика
Минск и Москва ведут переговоры только об интеграции
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти России и Белоруссии обсуждают лишь проблематику интеграционных процессов двух государств. Так он прокомментировал появившиеся слухи о якобы подготовке к объединению РФ и соседней Республики.
По его словам, реализация союзного договора актуальна на сегодняшний день, эта тема обсуждается на различных уровнях. Он напомнил, что Москва и Минск давно работают над дорожными картами по соглашению.
"В союзном договоре тоже прописывается определенная последовательность и этапность действий по интеграции. И эти темы действительно находятся и находились на повестке дня", – цитирует РИА "Новости" пресс-секретаря российского президента.
Напомним, на днях главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что полтора года назад в Шанхае состоялся разговор между главами РФ и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, во время которого они якобы обсуждали тему объединения двух стран.
Как отмечает издание "ЦарьГрад", в настоящее время идет работа над проектом по созданию Союзного государства России и Белоруссии. Москва и Минск пытаются сформировать единое политическое, экономическое, финансовое, правовое, таможенное и военное пространство.
Сам договор о создании Союзного государства был подписан еще 8 декабря 1999 года. К 20-летию оформления этого документа в конце 2019-го предполагалось принять программу углубления интеграции. В рабочих группах обеих странразрабатывался 31 проект отраслевых "дорожных карт". Однако воз и ныне там.
Сейчас же Лукашенко и вовсе не до интеграции – у него на носу президентские выборы.
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